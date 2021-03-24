В Общественной палате РФ сравнили коронавирус с биологическим оружием

Коронавирус может быть биологическим оружием. Такое мнение высказал генеральный директор "Института интеллектуальных технологий" Виктор Ананьев на круглом столе, посвященном биотерроризму, в Общественной палате РФ.

Ананьев рассказал о переплетении политики и науки на примере онкологии. "Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес рассказывал, что, как только он начинает выступать против США, возникает онкология. Когда-то ученые готовы были пожертвовать жизнью, но не дать своим открытиям попасть в чужие руки, чтобы не случиться горю. Теперь это цена вопроса", — высказался эксперт.

Он предположил, что пандемия коронавируса имеет то же происхождение, что и иные виды биологического оружия.

"Специалисты в области микробиологии скажут, что не бывает пандемии просто так, из-за того, что один человек заболел. Мальчик заразился чумой от суслика и что, перекрыли весь район? Нет. А в Ухане перекрыли весь город", — добавил Ананьев.

Спикер уверен в том, что американские спецслужбы имеют биологическое лаборатории в России и странах СНГ, где якобы готовят биологическое оружие против нас.

"Мы видим, что ядерная дубинка сменилась биологической. Это факт. Как бы кто ни кричал, мы это сразу видим. Посмотрите, что произошло за последний год с небольшим? Как только было объявлено заболевание, на всех надели маски. Кто сказал, что нет мирового правительства? На всех надели маски? Надели. Кто-то дал команду", — заключил Ананьев.

Модератор дискуссии — первый заместитель председателя комиссии ОП РФ Михаил Аничкин согласился с тем, что пандемия может быть политическим проектом. "С чем мы имеем дело? Это либо последовательные шаги по установлению новой системы управления населением, либо геополитика по сокращению населения, либо все вместе взятое", — добавил он.

По словам модератора, статистика свидетельствует о повышении уровня онкологических заболеваний у людей, проживающих в окружении биологических лабораторий.

Он добавил, что якобы СПИД задумывался как болезнь для сокращения представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, а ГМО — для сокращения населения Индии и Китая.