"Утратил доверие". Путин уволил Белозерцева

Пензенский губернатор Иван Белозерцев отрешен от должности по решению президента Владимира Путина в связи с утратой доверия.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Глава региона признал, что получил от Шпигеля подарок - часы Breguet за 5,7 миллиона рублей. При этом Белозерцев уверяет, что собирался вернуть часы, но не успел из-за пандемии коронавируса.

Губернатор также заявил, что арест стал для него неожиданностью. Белозерцев рассказал, что он хорошо работал, все госпрограммы выполнял, претензий к нему не было, и вообще он патриот.

В СИЗО уже находятся сам глава региона Иван Белозерцев, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков, глава Биотэка Шпигель и супруга губернатора Евгения Шпигель.