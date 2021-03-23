Путин поставил прививку от коронавируса

Президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. После инъекции он чувствует себя хорошо, завтра главу государства ожидает обычный рабочий день.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин не намерен публично показывать процесс своей вакцинации.

Напомним, накануне Путин на совещании с производителями вакцин от COVID-19 сообщил, что 23 марта намерен поставить прививку от коронавируса. Он не сообщил, какую именно вакцину выберет для прививки.

В начале совещания Путин напомнил, что в России сейчас зарегистрированы три вакцины, производятся в промышленных масштабах – две. Преимущество за "Спутником V" - на 17 марта пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов. И только 115 тыс. "ЭпиВакКороны".