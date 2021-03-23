Родственник Путина основал комитет по поддержке президента. В каждом регионе

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.

"Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы двоюродного племянника Путина.

Отделения комитета будут созданы в каждом регионе, они станут заниматься на местах "наведением порядка" в самых разных сферах - ЖКХ, медицина, образование, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействием с властями всех уровней.

В декабре прошлого года сообщалось, что предприниматель, бывший сотрудник ФСБ, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение о создании было принято на учредительном съезде во вторник. В ходе тайного голосования Путин был избран председателем партии. В настоящее время в списке зарегистрированных политических партий РФ на сайте Минюста "Россия без коррупции" не значится.