Интервью "скопинского маньяка" и Ксении Собчак заинтересовало Следственный комитет

Следственный комитет проведет проверку по следам интервью, которое "скопинский маньяк" Виктор Мохов дал телеведущей Ксении Собчак после выхода из тюрьмы. Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Рязанской области организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям так называемого "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. В частности, Мохов в отношении одной из своих жертв высказал желание вновь ею "заняться".

"Катя там [в подвале] жила, не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Так что я не знаю… Надо мне опять заняться ею", – заявил Мохов.

Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку. Ход и результаты доследственной проверки поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате.