МВД утвердило новый регламент сдачи на права. Новые правила

Экзамен по вождению для получения водительского удостоверения теперь будет проходить только в городе - изменения в регламент вступают в силу с 1 апреля. Все маневры кандидат в водители должен будет продемонстрировать в условиях реального дорожного движения.

Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Таковыми будут считаться, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.

Помимо этого, в новом регламенте появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол.

Это позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации, передает РИА Новости.