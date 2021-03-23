23 Марта 2021
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рок музыка концерт (2007) | Фото: foto.gazetazp.ru

Рок-группа "Пасош" распалась после того, как вокалиста обвинила в насилии

Российская рок-группа "Пасош" приостанавливает свою деятельность на неопределенный срок после того, как солиста коллектива Петара Мартича обвинила в насилии его бывшая девушка, певица Анна Зосимова.

Онлайн-журнал Wonderzine 18 марта опубликовал монолог Зосимовой, в котором она рассказала, что в отношениях с музыкантом постоянно подвергалась физическому и психологическому насилию. Петар Мартич сначала назвал ее обвинения ложными, а через день опубликовал пост с извинениями, напоминает Коммерсант.

"Все важные решения мы всегда принимали втроем. Либо все за, либо никак. Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность", - написал в Instagram барабанщик "Пасош" Григорий Драч.

"Я осуждаю любое насилие. Не любое насилие — злонамеренно и причиняется умышленно. Но любое насилие — это насилие, и любой человек, совершивший его, должен уметь принять за него ответственность, каким бы он ни видел контекст", - написал гитарист Кирилл Городний в своем посте. Он также сообщил, что снимает с себя обязанности соруководителя лейбла "Домашняя работа", который основала группа "Пасош".

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Рок-группа "Пасош" распалась после того, как вокалиста обвинила в насилии

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Теги: рок-группа пасош, обвинения в насилии



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