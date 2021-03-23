Патрушев расскажет Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов", которую обсуждали сегодня в Югре

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов". Эта тема затрагивалась во вторник на совещании в Ханты-Мансийске, на котором речь шла о межнациональных и межконфессиональных отношениях на Урале.

Патрушев отмечал, что Запад "внедряет чуждые для России идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности. По мнению Патрушева, с этим нужно бороться, передает РИА Новости.

"Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов", - сказал пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.