Бизнесмен Шпигель отправится в "Матросскую тишину"

Бизнесмен Борис Шпигель арестован по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Решение принял Басманный суд Москвы во вторник. Шпигель останется под арестом до 20 мая.

Защита Шпигеля будет обжаловать его арест, передает ТАСС. "Защита просила суд избрать Шпигелю более мягкую меру пресечения в связи с тяжелым состоянием здоровья. Мы будем обжаловать принятое решение об аресте в апелляционной инстанции", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с данной следствию подпиской о неразглашении.

По данным источника в правоохранительных органах, бывшего сенатора отправят в СИЗО "Матросская тишина".

"У Шпигеля есть серьезные проблемы со здоровьем. А так как только при "Матросской Тишине" в Москве есть тюремная больница, то предпринимателя отправят туда", - сказал собеседник агентства.

В СИЗО уже находятся сам глава региона Иван Белозерцев, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков и супруга губернатора Евгения Шпигель.

Также по делу проходят директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний "Биотэк".

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.