23 Марта 2021
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Общество Москва
Ямал, льготная ипотека, новостройка (2019) | Фото: yanao.ru

Минстрой спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье, несмотря на рост ключевой ставки

Министерство строительства спрогнозировало дальнейший рост цен на жилье из-за повышения стоимости стройматериалов в конце прошлого года. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Коммерсант отмечает, что министр напомнил: цены выросли неоднородно в каждом из субъектов. "Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошел по-разному", - сказал господин Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и законодательству.

По его словам, комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, "потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года". "То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии", - сообщил Ирек Файзуллин.

Отметим, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что перегрев цен на рынке жилья вызван льготной ипотекой, отчасти этим объяснялось решение ЦБ начать планомерное повышение ключевой ставки.

В конце 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что стоимость жилья в регионах выросла из-за недостатка предложения. Он также пожаловался на рост цен на стройматериалы и сообщил о риске снижения темпов ввода жилья из-за дефицита рабочей силы. Президент Владимир Путин призвал своевременно реагировать на подорожание недвижимости.

Напомним, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее выраженный рост цен среди региональных рынков в ЦИАН отмечают в Санкт-Петербурге, где за месяц новостройки подорожали на 8%, до 171,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

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Минстрой спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье, несмотря на рост ключевой ставки

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Теги: жилье, рост цен, ирек файзуллин



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