Участник "скверных" протестов этапирован из Читы в Екатеринбург

Участник "скверных" протестов в Екатеринбурге Иван Ноговицын, которого обвиняют в участии и призывах к массовым беспорядкам, этапирован в уральскую столицу из Читы и помещен в СИЗО.

Как пишут "Вечерние ведомости", Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил продлить срок содержания Ноговицына под стражей до 14 июня 2021 года включительно.

Напомним, Ноговицына задержали в ноябре 2020 года во Владивостоке при пересечении государственной границы. Затем его перевезли в Читу.