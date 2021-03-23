В Роскосмосе оправдались по поводу нарушений на 30 миллиардов рублей, выявленных СП

В Роскосмосе прокомментировали отчет главы Счетной палаты Алексея Кудрина Владимиру Путину, в котором аудитор сообщил о нарушениях на 30 млрд руб. в деятельности госкорпорации только за 2020 год.

"Проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера. В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены", - цитирует РИА Новости представителя Роскосмоса.

Там также отметили, что "представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств".

Интересно, что бюджетная дисциплина уже становилось предметом оправданий со стороны Роскосмоса. Как-то глава корпорации Дмитрий Рогозин пожаловался на нехватку средств, на что в Минфине выкатили справку, по которой оказалось, что Роскосмос не смог освоить миллионы рублей.