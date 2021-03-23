23 Марта 2021
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Общество В России
Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

Юристы попросили Бастрыкина проверить интервью "скопинского маньяка"

Адвокаты проекта "Правовая инициатива" направили обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сказанные им в интервью Ксении Собчак. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Правовой инициативы".

Юристы считают, что в высказываниях маньяка содержатся признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (приготовление к изнасилованию).

23 марта на Youtube канале Собчак было опубликовано интервью с Моховым. Во время интервью маньяк Мохов заявил о намерении вновь "заняться" одной из своих жертв – Еленой Самохиной.

"Катя там [в подвале] жила, не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Так что я не знаю… Надо мне опять заняться ею", – заявил Мохов.

"Высказывание маньяка Виктора Мохова показывает, что он не только не раскаялся в содеянном преступлении, не исправился в ходе отбывания наказания, но и публично заявляет о намерении преследовать потерпевшую и совершить новые преступления", – заявили юристы.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что интервью "скопинского маньяка" Ксении Собчак не имеет никакого отношения к журналистике. По его словам, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса", сообщает РИА Новости.

Соловьев предложив депутатам присмотреться к американскому законодательству, запрещающему жестоким маньякам рассказывать о своих деяниях. "Я говорю о той правовой лазейке, которой воспользовалась Собчак, когда у нас таким страшным маньякам разрешено рассказывать за деньги о своих преступлениях", – отметил глава СЖР.

Напомним, глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал возмущение тем, что Ксения Собчак взяла интервью у "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Он предложил законодательно запретить брать такие интервью.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова, в котором попросила проверить слова Мохова о "помощи" одной из жертв.

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Юристы попросили Бастрыкина проверить интервью "скопинского маньяка"

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Теги: виктор мохов, скопинский маньяк, ксения собчак



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