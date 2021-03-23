Лепра, сифилис, COVID-19: названы болезни, трудовых мигрантов с которыми могут выдворить из РФ

Трудовые мигранты из стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, должны будут сдать отпечатки пальцев и пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в РФ. Законопроект об этом сегодня был принят в Госдуме в первом чтении.

Аналогичные процедуры должны пройти граждане из безвизовых стран, приехавшие с другими целями, если они пребывают в России более 90 дней.

Если иностранцы отказываются проходить дактилоскопию и медосвидетельствование, они могут быть выдворены (более мягкий вариант – сокращение пребывания в России).

По словам замминистра внутренних дел России Игоря Зубова, несколько категорий иностранцев смогут не проходить процедуры. Это дипломаты, несовершеннолетние, пенсионеры, недееспособные, беженцы, получатели политического убежища, обладатели патентов на работу в России. Все они проходят эти манипуляции, но, например, в рамках получения соответствующего статуса.

Также появляется список заболеваний, носители которых могут быть (но не должны) объявлены нежелательными для въезда: это лепра, сифилис, ВИЧ, туберкулез и COVID-19.