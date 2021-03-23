Олег Колесников выдвинулся на праймериз "ЕР" в Госдуму от Челябинской области

Олег Колесников подал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального отделения партии.

Он выдвинул свою кандидатуру по Златоустовскому одномандатному избирательному округу.

Напомним, праймериз "ЕР" пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале стало известно, что депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России". Взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте.

Также документы для участия в праймериз подал депутат ЗСО Владимир Павлов. Он выдвигается по Челябинскому округу.

Ранее стало известно, что в праймериз примут участие Владимир Бурматов (Металлургический одномандатный округ), победитель конкурса "Лидеры России Политика" Станислав Наумов и преподаватель Александр Ураков.