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Юрий Юхневич (2015) | Фото: vk.com

Эксперт не нашёл экстремизма в видеоролике, который разместил тюменский депутат от КПРФ

Эксперт не нашёл признаков экстремизма в размещённой тюменским депутатом от КПРФ Юрием Юхневичем видеозаписи. Об этом Накануне.RU сообщил сам парламентарий.

Он заказал независимую экспертизу видеоролика "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", размещенного в соцсетях. Исследование проводил кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Артём Шмаков. Он имеет высшее образование по специальности "Филология", стаж работы по специальности с 2010 года, стаж в области судебной экспертизы с 2015 года. В 2020 году прошёл повышение квалификации по профессиональной программе "Лингвистическая экспертиза. Исследование продуктов речевой деятельности".

Само исследование заняло 19 листов. В итоге автор пришёл к выводу об отсутствии в тексте видеоролика лингвистических признаков экстремизма, оправдания, пропаганды либо побуждения к террористической деятельности. Не нашёл эксперт и негативных оценок какой-либо социальной группы по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.

"В представленном тексте имеются высказывания, в которых содержится негативная информация о политической партии "Единая Россия", но она выявляется не на основании вышеуказанных признаков", - сообщается в исследовании.

В тексте видеоролика выявлены лингвистические признаки побуждения (в том числе в форме призыва), однако побуждение относится не к совершению насильственных, разрушительных, дискриминирующих действий, а содержит призыв прийти на выборы и проголосовать против конкретно обозначенной партии.

Напомним, Юхневича задержали 3 марта в Тобольске. Депутату вменили то, что он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября 2020 г. разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", который был признан экстремистским. Однако в настоящее время видеозапись находится в свободном доступе на видеохостинге YouTube, ни правоохранительные органы, ни Роскомнадзор её не блокируют. Политик был оштрафован на тысячу рублей.

В КПРФ не исключают, что истинные причины задержания Юхневича связаны со встречей с жителями, которую депутат провел 23 февраля в Тобольске. Полиция пыталась препятствовать ее проведению, хотя площадь является гайд-парком, и проводить публичные мероприятия там можно без согласования.

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Эксперт не нашёл экстремизма в видеоролике, который разместил тюменский депутат от КПРФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Юрий Юхневич, экстремизм, видеоролик, Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002, Единая Россия



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