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партийный билет Единой России, Единая Россия (2017) | Фото: permkrai.er.ru

Госдума начала процесс расширения "паровозной" части партийных списков на выборах

Федеральная часть партийных списков на выборах в Госдуму в сентябре этого года может быть увеличена. Госдума в первом чтении одобрила соответствующий законопроект. Впрочем, увеличение с 10 до 20 человек в списке пока не зафиксировано – это лишь предложение авторов закона – представителей ЛДПР. Комитет по регламенту и контролю, например, предлагает остановиться на цифре 15.

Авторами законопроекта выступают депутаты от ЛДПР, они предложили его еще в 2019 году, но тогда документ не был поддержан ни правительством, ни профильным комитетом Совета Федерации. Тем не менее, Владимир Жириновский продолжал настойчиво продвигать эту идею, в частности, высказал ее на одной из встреч с президентом. В итоге появилась информация о том, что Кремль поддерживает законопроект, но число кандидатов в федеральном списке должно составить 15, а не 20. Такое изменение позволит включать в список больше нужных людей в проходную его часть – это важно для прохождения спонсоров партии, которые дают деньги на кампании, полагают некоторые наблюдатели.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко напомнил, что цифра неоднократно менялась, было даже время, когда партия сама определяла размер федеральной части списка.

"Очень часто слышу такой аргумент, что сократится представительство регионов. Но и сейчас в федеральной части вовсе не одни москвичи. В нижней палате парламента действует свободный депутатский мандат, он позволяет рассматривать обращения от всех регионов", - отметил Диденко.

Глава комитета по регламенту и надзору Ольге Савостьянова сообщила, что большинство членов комитета сошлись на цифре в 15 человек. Диденко, в свою очередь, рассказал, что цифра в 20 человек подиктована опытом предыдущих лет.

"Справедливая Россия" не будет поддерживать законопроект. Паровозные технологии и так уже очень развиты. В паровозах, кстати, было три человека – машинист, кочегар, помощник. А кто остальные? Можно предположить, что это будут пассажиры в мягких вагонах", - отметил Олег Нилов. Он добавил, что нет возможности непосредственно на голосовании в бюллетени указать все 20 фамилий.

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Госдума начала процесс расширения "паровозной" части партийных списков на выборах

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Теги: первое чтение, федеральные списки, партийные списки



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