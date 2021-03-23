Гинцбург: Ревакцинация "Спутником" может быть эффективнее первой прививки

Повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что повторно сделать прививку от коронавируса российским препаратом, вероятно, невозможно, и привитым через один-два года для ревакцинации придется использовать другую вакцину.

По словам Гинцбурга, эффективность этого типа препаратов, к которым относится "Спутник V", доказана исследованиями, сообщает РИА Новости.

Полученный благодаря "Спутнику V" иммунитет не помешает эффективности вакцины в следующем сезоне, заявил глава разработавшего ее центра.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в обращение начали поступать партии "Спутника V", произведенные по новой технологии – они не требуют глубокого замораживания размораживания, что гораздо удобнее для транспортировки и хранения.