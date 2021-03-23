23 Марта 2021
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Владимир Якушев, Николай Патрушев (2021) | Фото: Портал полномочного представителя президента РФ в УрФО

В 2020 году в УрФО предотвращено два теракта, - Патрушев

В Ханты-Мансийске состоялось выездное совещание по вопросам нацбезопасности в УрФО. Его провёл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Во встрече участвовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы регионов Урала. Патрушев отметил, что "в части противостояния созданию местных ячеек международных террористических организаций следует отметить, что на территории федерального округа предотвращено два теракта", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В округе прошли скоординированные комплексные мероприятия, в ходе которых на территории федерального округа предотвращено два теракта, задержаны 25 участников бандформирований, возбуждено 11 уголовных дел в отношении граждан, принимавших участие в деятельности международных террористических организаций", – констатировал Николай Патрушев.

Заблокирован доступ к 100 интернет-ресурсам, содержащим материалы террористического характера. Найдено и пресечено 11 каналов незаконной миграции. Патрушев напомнил, что в 2020 г. выработаны меры по предупреждению социально опасного, деструктивного поведения подростков. В Уральском федеральном округе на 15% уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; на 18% сократилось число лиц, их совершивших. Патрушев обратил губернаторов регионов округа на необходимость всестороннего развития подростков, создание условий для проведения ими интересного досуга, включая занятия спортом. Особенно это касается малых городов и сельских территорий.

Совещание, нацбезопасность, Ханты-Мансийск(2021)|Фото: Портал полномочного представителя президента РФ в УрФО

По словам секретаря Совбеза, стабильность межнациональных отношений – одно из важнейших условий обеспечения национальной безопасности, сохранения государственности. В мире, полагает Патрушев, идёт пересмотр фундаментальных ценностей человечества, а чувствительные вопросы межнациональных и межрегиональных отношений становятся предметом геополитических игр и спекуляций. На этом фоне со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигание межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма.

"Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", – добавил он.

Патрушев поставил перед участниками совещания задачи по противодействию таким попыткам.

"Важно своевременно выявлять возникающие конфликтные ситуации, оперативно реагировать на них. Актуальными остаются задачи по противодействию западной культурной экспансии. Для этого необходимо повысить эффективность мероприятий, направленных на укрепление единства и духовной общности многонационального народа России, исключить формальный подход в этой работе, больше внимания уделять формированию мотивации к осознанному нравственному поведению и уважению других культур и мировоззрений", – сказал Патрушев.

Особое внимание в Уральском федеральном округе уделяется общественным проектам в сфере укрепления межнационального мира. Во всех регионах осуществляется финансовая поддержка таких инициатив. В 2020 году ее получили 270 общественных проектов.

"В регионах сложились доверительные отношения органов власти с представителями традиционных конфессий. В большинстве случаев их позиция помогает укреплению стабильности и согласия", - цитирует пресс-служба уральского полпредства наместника главы государства Владимира Якушева.

Владимир Якушев, Николай Патрушев(2021)|Фото: Портал полномочного представителя президента РФ в УрФО

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В 2020 году в УрФО предотвращено два теракта, - Патрушев

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Теги: Николай Патрушев, Владимир Якушев, Совет безопасности



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