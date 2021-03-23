Власти Прикамья заключили контракт на строительство Пермской художественной галереи

Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на строительство Пермской художественной галереи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Генподрядчик "ЛимакМаращСтрой" определен в ходе открытого конкурса. Цена контракта составляет 4,2 млрд руб. Сейчас подрядчик приступает к разработке рабочей документации, на выполнение этих мероприятий отводится восемь месяцев. Срок строительно-монтажных работ – два года. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в третьем квартале 2023 года. Здание будет построено на ул. Советской, 1 – территории завода им. Шпагина.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. После обсуждения, от плана возводить новое строение отказались. Для нужд галереи у частных структур куплено здание на улице Окулова, возведённое в 1937 году. Его стоимость составила 510 млн руб. Власти решили провести реконструкцию объекта и надстроить шестой этаж. Однако цена вопроса сильно смутила общественников. В ОНФ начали поступать многочисленные обращения с просьбой проконтролировать расходование средств на реконструкцию. Позже проект реконструкции получил положительное заключение госэкспертизы. Затем экспозицию планировали перенести в здание речного вокзала, однако эксперты и общественность не одобрили этот вариант. Позже стало известно, что галерея переедет на завод имени Шпагина. По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, новое здание галереи будет готово к 300-летию Перми (2023 г.).