Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к "социально значимым сайтам"

Госдума рассматривает в первом чтении правительственный законопроект о бесплатном доступе граждан к "социально значимым сайтам".

Инициатива эта была предложена еще в начале прошлого года Владимиром Путиным: он посчитал, что люди имеют право даже при нулевом балансе счета за услуги передачи данных заходить на некоторые важные сайты, например, сайт госуслуг. В дальнейшем список был расширен до нескольких сотен позиций. Операторы посчитали, что человек вполне может обходиться только этими сайтами, чтобы полноценно пользоваться интернетом, а значит и платить они не будут никогда. Правительство вроде как обещало подумать о компенсации, но в итоге все расходы лягут на плечи тех абонентов, которые все же продолжат платить за доступ в сеть. В законопроекте же говорится: " Реализация проекта федерального закона "О внесении измененияв статью 54 Федерального закона "О связи" не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней". Другими словами, компенсировать коммерческим операторам (а в конечном итоге – гражданам) "инициативы Путина" государство не собирается.

"Принятие и реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических", - говорится в пояснительной записке к закону.

Замглавы Минцифры Олег Пак сообщил, что реестр сайтов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, будет устанавливаться правительством. Он добавил, что местные, региональные сайты планируется включить в этот список.

"С апреля прошлого года идет эксперимент. Примерно 30% трафика от общего – это социально значимые ресурсы. У многих операторов существуют безлимитные тарифы на мобильный и домашний интернет – там пользователь вообще ничего не почувствует. По лимитным тарифам часто лимит не выбирается пользователем", - рассказал Пак.

В рамках эксперимента в реестр был включен 371 сайт.

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил: "У граждан безотносительно их доходов должна быть возможность посещать социально важные сайты. В то же время надо серьезно доработать законопроект ко второму чтению. Самого понятия "социально значимый сайт" в законопроекте нет, и надо сделать это не в подзаконном акте. И нам надо понять, как скажется на росте тарифов подобное решение. Надо сделать так, чтобы операторы не перекладывали это на плечи абонентов".