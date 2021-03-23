На Белоярской АЭС отключился один из двух энергоблоков. Причины выясняются

На Белоярской атомной электростанции в Свердловской области от сети отключился энергоблок №4. Помимо него на предприятии работает еще один - №3 с реактором БН-600. Вместе они составляют около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе концерна "Росэнергоатом", причина отключения пока выясняется. Произошло оно 23 марта в 14.05 (12.05 по мск). Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет. Радиационная обстановка на территории расположения станции также находится на уровне естественных значений природного фона.

Напомним, что 25 января Белоярская АЭС перевела большую часть своих сотрудников, находящихся с октября прошлого года на удаленке, на прежний режим работы. Решение вызвано постепенной стабилизацией эпидемиологической ситуации, благодаря чему около 160 сотрудников снова вернулись на предприятие. Станция продолжает работать в штатном режиме при соблюдении всех защитных мер.