Суд назначил дату рассмотрения иска бывшего вице-губернатора к экс-главе Челябинска

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения по существу иска бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова к экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Напомним, Тефтелев, осужденный к трем годам колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн рублей за взятку в особо крупном размере, дал показания на трех человек, в том числе об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности Гаттарова. Последний на тот момент занимал пост заместителя губернатора Челябинской области.

Сам Руслан Гаттаров заявил, что высказывания Евгения Тефтелева не соответствуют действительности и подал иск о защите чести и достоинства. Ответчиками по делу выступают экс-глава Челябинска и СМИ Екатеринбурга, где были опубликованы слова Тефтелева.

Сегодня, 23 марта, состоялось очередное предварительное заседание. Подготовка завершилась и была определена дата рассмотрения дела по существу. Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга, судебное заседание назначено на 19 мая.

В конце прошлого года Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Евгению Тефтелеву. Ранее экс-глава Челябинска внес на счет прокуратуры добровольный возврат части полученной взятки в размере 1 млн 250 тыс. руб.