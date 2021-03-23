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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске ветврач, осужденный за взятки и служебный подлог, не смог добиться смягчения приговора

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор ветсанэксперту городской станции по борьбе с болезнями животных, осужденному за получение взяток и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему на 4 года запрещено занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах.

В 2019-2020 гг. он получил от предпринимателей взятки на общую сумму свыше 530 тыс. руб. За это он не проводил ветеринарно-санитарную оценку реализуемых товаров животного происхождения и оформлял ветеринарные сопроводительные документы с ложными сведениями о проведенной проверке.

Осужденный и его адвокат просили снизить наказание, но суд отклонил доводы жалоб.

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В Челябинске ветврач, осужденный за взятки и служебный подлог, не смог добиться смягчения приговора

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Теги: ветврач, приговор, колония, суд,



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