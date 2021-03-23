23 Марта 2021
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Политика В России Москва
плакат, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

Сенатор Олег Мельниченко назвал прошедшие в январе акции "политической педофилией"

Сенатор Олег Мельниченко назвал акции протеста, прошедшие в России в январе, "политической педофилией". Он обратил внимание на то, что в участие в акциях, по его мнению, пытались привлечь детей.

Мельниченко сегодня рассказал о работе мониторинговой группы в рамках комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Определенные силы на западе в преддверии выборов в наш парламент готовят дестабилизацию, хотят сделать политический вброс, сформировать раздражение, чтобы представить, что выборы сфальсифицированы и нелегитимны. Хотят вывести на улицы людей, раскачать ситуацию. Пользуются детьми. Это попытка расшатать ситуацию, покушение на наш государственный суверенитет. Мы, как люди, любящие свою страну, не хотим, чтобы в нашей стране был проведен такой сценарий, как на Украине", - заявил Мельниченко.

"Прорабатывается дополнительная инфраструктура для вмешательства на уровне Совета Европы. Берется только тот сегмент гражданского общества, который имеет протестные взгляды", - добавил Мельниченко.

Он считает, что одно из проявлений нарастающего давления – недавний съезд муниципальных депутатов, прошедший в Москве. "Какое моральное право съезд муниципальных депутатов имеет объявлять себя представителями муниципального сообщества?" – возмущается сенатор. Он также выразил недовольство тем, что один из участников съезда – мундеп Илья Яшин – выражает себя в разных ипостасях. "Илья Яшин – сегодня он муниципальный депутат, завтра – голодующий, политолог, представитель там еще чего-то, протестующий", - заявил член президиума генерального совета партии "Единая Россия".

Он также заметил, что в массовых акциях принимали участие люди, часто не совсем понимающие, за какие идеи они выходят на улицу: "Эти массовые акции оказались не такими уж массовыми. После определенной разъяснительной работы все стало им ясно, да".

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Сенатор Олег Мельниченко назвал прошедшие в январе акции "политической педофилией"

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Теги: олег мельниченко, сенатор, педофилия, акции протеста



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