23 Марта 2021
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омон (2013) | Фото:

В Югре после "разгона митинга" в школе Нижневартовска уволили сотрудников пресс-службы УМВД

После "разгона митинга в школе Нижневартовска" в отставку были отправлены начальник пресс-службы УМВД Нижневартовска Инга Сединкина и специалист этого же ведомства Екатерина Васильева, передает корреспондент Накануне.RU.

Эту информацию подтвердили в УМВД России по Югре.

Напомним, в феврале в школе №42 Нижневартовска проводился "Урок мужества". В рамках мероприятия силовики учили школьников противостоять оппозиции и "крутить" митингующих. После этого урока врио начальника УМВД России по Нижневартовску Олег Сураев был уволен из органов. Наказание в виде предупреждения о неполном соответствии и строгие выговоры получили сотрудники пресс-службы.

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В Югре после "разгона митинга" в школе Нижневартовска уволили сотрудников пресс-службы УМВД

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Теги: ОМОН, Росгвардия, школьники, оппозиция, митинг, учения



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