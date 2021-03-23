В Югре после "разгона митинга" в школе Нижневартовска уволили сотрудников пресс-службы УМВД

После "разгона митинга в школе Нижневартовска" в отставку были отправлены начальник пресс-службы УМВД Нижневартовска Инга Сединкина и специалист этого же ведомства Екатерина Васильева, передает корреспондент Накануне.RU.

Эту информацию подтвердили в УМВД России по Югре.

Напомним, в феврале в школе №42 Нижневартовска проводился "Урок мужества". В рамках мероприятия силовики учили школьников противостоять оппозиции и "крутить" митингующих. После этого урока врио начальника УМВД России по Нижневартовску Олег Сураев был уволен из органов. Наказание в виде предупреждения о неполном соответствии и строгие выговоры получили сотрудники пресс-службы.