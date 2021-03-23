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самолет, стратегический бомбардировщик ту-22 (2014) | Фото: xa-xa.org

СМИ сообщили об одном выжившем при ЧП с ТУ-22М3 под Калугой

В Минобороны РФ подтвердили, что три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой.

ЧП произошло перед вылетом. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили смертельные травмы.

Как сообщалось, инцидент случился в районе аэродрома Шайковка в Калужской области. На место направлена комиссия ВКС России.

При этом источник "Интерфакса" сообщил, что экипаж состоял из четырех летчиков, один из них выжил и госпитализирован. Среди погибших командир полка.

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СМИ сообщили об одном выжившем при ЧП с ТУ-22М3 под Калугой

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Теги: Ту-22М3, Калуга, катапульта



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