23 Марта 2021
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Общество
Стан холодной прокатки труб на предприятии ТМК-ИНОКС (2021) | Фото: пресс-служба ТМК

ТМК нарастит производство труб для АЭС за счет нового трубопрокатного стана

На предприятии ТМК-ИНОКС введён в эксплуатацию стан холодной прокатки труб, не имеющий аналогов в России.

Как сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК), новое оборудование позволит предприятию нарастить объём производства высокотехнологичной продукции, которая используется при строительстве атомных электростанций (АЭС).

ТМК-ИНОКС находится на территории входящего в компанию Синарского трубного завода (СинТЗ). Стан мощностью 260 тонн в год предназначен для производства длинномерных прецизионных труб из нержавеющих марок стали в автоматическом режиме.

Стан холодной прокатки труб на предприятии ТМК-ИНОКС(2021)|Фото: пресс-служба ТМК

По словам главного инженера ТМК Вячеслава Попкова, компания расширяет взаимодействие с государственной корпорацией "Росатом", а внедрение нового стана позволит в два раза увеличить объёмы производства труб для парогенераторов АЭС.

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ТМК нарастит производство труб для АЭС за счет нового трубопрокатного стана

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Теги: Трубная металлургическая компания, производство, продукция, АЭС, оборудование



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