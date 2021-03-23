ТМК нарастит производство труб для АЭС за счет нового трубопрокатного стана

На предприятии ТМК-ИНОКС введён в эксплуатацию стан холодной прокатки труб, не имеющий аналогов в России.

Как сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК), новое оборудование позволит предприятию нарастить объём производства высокотехнологичной продукции, которая используется при строительстве атомных электростанций (АЭС).

ТМК-ИНОКС находится на территории входящего в компанию Синарского трубного завода (СинТЗ). Стан мощностью 260 тонн в год предназначен для производства длинномерных прецизионных труб из нержавеющих марок стали в автоматическом режиме.

По словам главного инженера ТМК Вячеслава Попкова, компания расширяет взаимодействие с государственной корпорацией "Росатом", а внедрение нового стана позволит в два раза увеличить объёмы производства труб для парогенераторов АЭС.