Правительство работает над мерами по профилактике взрывов бытового газа в жилых домах - Минстрой

Правительство России озабочено участившимися случаями взрывов бытового газа в жилых домах, которые часто приводят к человеческим жертвам и значительным разрушениям. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков, выступая в Госдуме.

"Правительство сейчас работает над этой темой, принимаются меры как технического характера, так и организационного. Набор очень длинный в работе, мы ему уделяем очень большое внимание", - заявил Волков.

Депутаты, кстати, высказали недоумение тем фактом, что взрывы почему-то называют "хлопками газа".