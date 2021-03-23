28 Июня 2021
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Тюменские аграрии готовятся к посевной

В Тюменской области под посев 2021 года в полном объеме засыпаны семена яровых зерновых и зернобобовых культур. Потребность при этом составляет более 184 тыс. тонн. В настоящее время продолжается их проверка на качество, всхожесть, чистоту. По состоянию на 15 марта 2021 года 50 % от потребности (92,6 тыс. тонн) соответствуют посевным стандартам.

В порядке сортосмены и сортообновления у семеноводческих хозяйств области также имеются 55,645 тонн семян зерновых и зернобобовых культур, в т.ч. элиты — 38,8 тыс. тонн, первой репродукции — 16,845 тыс. тонн.

Потребность в семенах картофеля составляет 22 тыс. тонн, семена засыпаны в полном объеме. Потребность в семенах кукурузы — 435 тонны. На сегодня приобретено 258 тонн, или 59 % от потребности. Потребность в семенах рапса — 133 тонны, приобретено 38 тонн, или 31 % от потребности. Потребность семян овощных культур — 1,646 тонны, семена используется иностранной селекции. Обеспеченность в семенах овощных культур составляет порядка 80 % от потребности. Также приобретаются семена многолетних трав, льна.

При этом за пределы области производители семян готовы поставить семена зерновых и зернобобовых культур в объеме около 20 тыс. тонн, картофеля 10 тыс. тонн.

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