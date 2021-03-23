Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушений на 30 миллиардов за 2020 год

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным сообщил о нарушениях в работе госкорпораций, выявленных в 2020 году. В Роскосмосе, например, сумма нарушений превышает 30 млрд руб.

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое [раходование средств], где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", - сообщил Кудрин.

Ранее Минфин критиковал Роскосмос за слабое исполнение бюджета, при котором госкорпорация еще жалуется на недостаток средств.