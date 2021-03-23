Володин потребовал от депутатов сдать декларации на этой неделе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил своих коллег до конца этой недели сдать декларации о доходах, поскольку следующая неделя в нижней палате парламента – региональная, депутаты разъедутся, а сдать декларации требуется до конца апреля. По его словам, ряд депутатов до сих пор не подали декларации.

Володин напомнил также, что на депутатов принятый недавно в первом чтении закон "о нечаянной коррупции" не распространяется. "Стихийных бедствий не предвидится, коллеги", - пошутил спикер и уже серьезно отметил на счет закона: "Закон этот стали интерпретировать, якобы, депутатов, чиновников выводят из-под ответственности. Но это на случай стихийных бедствий отсрочка. Они все равно должны будут сдать декларации", - заявил Володин.