В Нижневартовске разработана программа федерального Сабантуя

В Нижневартовске продолжают подготовку к федеральному Сабантую. Определены даты масштабного мероприятия – 18 и 19 июня. Представители профильных департаментов и служб администрации города обсудили организационные вопросы по подготовке к празднику. Рабочая группа, в которую входят представители Татарстана, исполкома Всемирного конгресса татар, правительства Югры, администрации столицы Самотлора и местных общественных объединений утвердила логотип, разработала предварительную программу мероприятия, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В планах организаторов – создать в Нижневартовске торжественную атмосферу с помощью тематического оформления. На совещании обсудили вопросы разработки и создания дизайна общественных пространств. Проведение Сабантуя-2021 запланировано в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", который в этом году состоится в юбилейный,45-ый раз

"Впервые в Нижневартовске пройдет федеральный Сабантуй, - сказала заместитель директора департамента по социальной политике, начальник управления культуры администрации Яна Гребнева. - Вртовчан ждёт насыщенная программа. Планируем сотрудничать со всеми творческими коллективами города, задействовать несколько площадок, учесть интересы и потребности жителей разных возрастов. Особо хочу подчеркнуть использование национального колорита. К примеру, на набережной будет организовано три подворья: хантыйское, сибирское и татарское".

Главной творческой локацией станет набережная города, где 19 июня состоится праздник Дружбы народов. Возле флагштока и в амфитеатре будут организованы сценические площадки для концертных выступлений. На территории набережной запланировано проведение мастер-классов, спортивных состязаний, квестов и конкурсов. Как отметили участники совещания, на случай неблагоприятной погоды для проведения массовых мероприятий закуплены полусферические шатры.