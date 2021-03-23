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Происшествия В России
Иван Белозерцев, задержание (2021) | Фото: СКР

ОНК: Белозерцев хотел вернуть подаренные часы за 5 млн рублей, но не успел

Арестованный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что хотел вернуть дарителю часы Breguet, как только узнал их стоимость.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.

По ее словам, глава региона признал, что подарок за 5,7 миллиона рублей получил от бизнесмена Бориса Шпигеля. При этом Белозерцев уверяет, что собирался вернуть часы, но не успел из-за пандемии коронавируса.

Губернатор также заявляет, что арест стал для него неожиданностью. По словам Литвинович, Белозерцев рассказал, что он хорошо работал, все госпрограммы выполнял, и претензий к нему не было. "И вообще, говорит, я — патриот", — написала член ОНК в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белозерцев, задержанный по подозрению в получении крупной взятки, получил от предпринимателя Бориса Шпигеля не только деньги, но и часы премиум-класса. Часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей Белозерцеву подарили после избрания главой региона. Этот подарок квалифицируется как взятка, отметил источник.

Белозерцев был задержан 21 марта и доставлен в Москву, суд отправил его под арест. Ранее сообщалось, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания губернатора следователи обнаружили порядка 500 млн руб.

Белозерцев и остальные фигуранты дело о взяточничестве, задержанные вместе с ним (всего шесть человек), не признают своей вины.

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ОНК: Белозерцев хотел вернуть подаренные часы за 5 млн рублей, но не успел

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Теги: иван белозерцев, взятка, часы



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