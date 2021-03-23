ЦСКА официально объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

Российский футбольный клуб ЦСКА официально объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 41-летний хорват возвращается в стан "красно-синих" спустя 15 лет. Нападающий с 2003 по 2006 год выступал за ЦСКА, провёл 116 матчей и забил 44 гола.

Известно, что уже сегодня его представят команде, и он проведёт свою первую тренировку.

Отметим, что предыдущим тренером армейского клуба был белорус Виктор Гончаренко, возглавлявший тренерский штаб с 2016 года.

"Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — отметил президент ЦСКА Евгений Гинер.

⚡⚡⚡ Официально: Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера #ЦСКА.



Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.



Спасибо за всё, Михалыч! https://t.co/NB8LfiYoVw pic.twitter.com/2KBA8KxzRb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021

Гинер также высказался и о назначении нового тренера, отметив, что в клубе понимают, что у Олича ещё не было опыта самостоятельной работы. Но заверил, что перед принятием решения были взвешены все риски.

"Рад приветствовать Ивицу, сдержавшего своё обещание однажды вернуться в наш клуб. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер преумножит наши успехи", — добавил глава клуба.