23 Марта 2021
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Ивица Олич (2021) | Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

ЦСКА официально объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

Российский футбольный клуб ЦСКА официально объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 41-летний хорват возвращается в стан "красно-синих" спустя 15 лет. Нападающий с 2003 по 2006 год выступал за ЦСКА, провёл 116 матчей и забил 44 гола.

Известно, что уже сегодня его представят команде, и он проведёт свою первую тренировку.

Отметим, что предыдущим тренером армейского клуба был белорус Виктор Гончаренко, возглавлявший тренерский штаб с 2016 года.

"Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — отметил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Гинер также высказался и о назначении нового тренера, отметив, что в клубе понимают, что у Олича ещё не было опыта самостоятельной работы. Но заверил, что перед принятием решения были взвешены все риски.

"Рад приветствовать Ивицу, сдержавшего своё обещание однажды вернуться в наш клуб. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер преумножит наши успехи", — добавил глава клуба.

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ЦСКА официально объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

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Теги: ЦСКА, Ивица Олич, главный тренер, назначение



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