"На Олимпиаде наших спортсменов заставят пойти на корточках" – Петр Толстой

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") считает унизительной ситуацию, сложившуюся с российскими спортсменами в преддверии Олимпийских игр в Токио. Многочисленные запреты, в том числе на гимн, атрибутику национальной сборной и т.д., ставят команду в щекотливое положение, полагает парламентарий.

"Скоро наших спортсменов заставят пойти на корточках – и они пойдут! Они же четыре года готовились", - заявил Толстой, добавив, что "спортивные чиновники России пишут какие-то покаянные письма в МОК".