23 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Михаил Зубарев (2015) | Фото: Накануне.RU

В ЛДПР определились с кандидатурой на место ушедшего Михаила Зубарева

Свердловское отделение ЛДПР определилось с тем, кто заменит в заксобрании ушедшего из партии Михаила Зубарева. Как сообщил Накануне.RU депутат заксобрания Александр Коркин от ЛДПР, возглавлять фракцию в ЗакСО будет Кирилл Некрасов.

Напомним, что о своем уходе Зубарев сообщил сегодня в социальных сетях. По его словам, такое неожиданное решение не было вызвано переходом в другие партии или какими-либо скорыми кадровыми перестановками в правительстве.

Коркин также рассказал, что к уходу Зубарева из ЛДПР не было никаких предпосылок, и это стало неожиданностью также и для однопартийцев.

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В ЛДПР определились с кандидатурой на место ушедшего Михаила Зубарева

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Теги: ЛДПР, Зубарев, Коркин, Некрасов



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