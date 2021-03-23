В ЛДПР определились с кандидатурой на место ушедшего Михаила Зубарева

Свердловское отделение ЛДПР определилось с тем, кто заменит в заксобрании ушедшего из партии Михаила Зубарева. Как сообщил Накануне.RU депутат заксобрания Александр Коркин от ЛДПР, возглавлять фракцию в ЗакСО будет Кирилл Некрасов.

Напомним, что о своем уходе Зубарев сообщил сегодня в социальных сетях. По его словам, такое неожиданное решение не было вызвано переходом в другие партии или какими-либо скорыми кадровыми перестановками в правительстве.

Коркин также рассказал, что к уходу Зубарева из ЛДПР не было никаких предпосылок, и это стало неожиданностью также и для однопартийцев.