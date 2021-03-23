В Челябинске директора фирмы подозревают в мошенничестве с землей на 115 млн рублей

В Челябинске в отношении директора ООО "Заповедник" возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве, передает корреспондент Накануне.RU.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты региона.

"Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении директора ООО "Заповедник", который используя подложные документы арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета, без законных оснований", - рассказали в пресс-службе КСП.

Ущерб составил не менее 115 млн руб.