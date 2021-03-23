В МВД Нового Уренгоя прибыло новое начальство из Салехарда

В Новый Уренгой прибыл бывший руководитель отдела МВД России по Салехарду Дмитрий Соловьев, который займет должность начальника городского МВД. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

Свою должность в Салехарде Соловьев занимал с 2017 г. Приказ о переводе в другой город был издан управлением МВД РФ по ЯНАО.

После окончания Орловского юридического института МВД РФ, Дмитрий Соловьев прошел службу в подразделении уголовного розыска Курской области. А в 2008 г. был переведен на службу в УВД по Чукотскому АО.

В 2011 г. назначен на должность начальника отделения полиции МО МВД "Анадырский" Чукотского АО. А спустя три года переведен на должность начальника отделения полиции № 3 межмуниципального отдела МВД России "Онгудайский" Республики Алтай.