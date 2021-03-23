Госдума хочет успеть до выборов ввести льготы для многодетных семей

Профильный комитет Госдумы получил поручение в весеннюю сессию подготовить пакет мер социальной поддержки для многодетных семей. Неизвестно, как на это посмотрит Минфин, но депутаты высказали единодушие.

Началось все с выступления зампреда нижней палаты парламента Петра Толстого.

"Многодетная семья – почти всегда бедная. Можем ли мы уважать себя, когда люди боятся рожать детей, потому что поставят себя на грань выживания? Нужны льготы и выплаты на федеральном уровне", - заявил представитель "Единой России". Его поддержал однопартиец, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заметил, что многодетная семья снимается с очереди на квартиру, когда старший ребенок достигает 18 лет. "Почему квартиру не дали? Потому что ребенок вырос? – задал спикер риторический вопрос. Он предложил включить этот и другие моменты в процесс рассмотрения в весеннюю сессию. Представитель КПРФ Николай Коломейцев добавил, что и в семьях с двумя детьми жизнь не сахар – до 70% таких семей живут в бедности.