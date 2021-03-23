Песков: Путин поставит прививку от коронавируса без камер

Президент России Владимир Путин не намерен публично показывать процесс своей вакцинации.

"Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля добавил, что президент значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины.

"Президент для пропаганды вакцины делает очень много и так", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, накануне Путин на совещании с производителями вакцин от COVID-19 сообщил, что 23 марта намерен поставить прививку от коронавируса. Он не сообщил, какую именно вакцину выберет для прививки.

В начале совещания Путин напомнил, что в России сейчас зарегистрированы три вакцины, производятся в промышленных масштабах – две. Преимущество за "Спутником V" - на 17 марта пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов. И только 115 тыс. "ЭпиВакКороны".