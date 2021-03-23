23 Марта 2021
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Общество Челябинская область
маршрутка, водитель (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители поселка пожаловались на сокращение автобусных рейсов в Челябинск

Жители поселка Красногорский пожаловались на сокращение количества автобусных рейсов в Челябинск. В миндортрансе сообщили, что перевозчик сообщил о прекращении работы на маршруте, объявлен конкурс для определения нового перевозчика, передает корреспондент Накануне.RU.

"Весь прошлый год перевозчики поднимали несколько раз цену и сокращали количество рейсов. С середины этого месяца осталось всего три рейса в город Челябинск, а обратно из Челябинска - два. Население у нас более 12 000 человек. Нам мало такого количества рейсов. Билеты даже стоячие не купить в выходной", - рассказал житель поселка в соцсети.

Речь идет о межмуниципальном маршруте №393.

В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рассказали, что в ведомство поступают обращения от жителей поселка по поводу сокращения количества рейсов. В настоящий момент перевозчик выполняет три рейса в день одним автобусом из-за неисправности другого транспорта. Кроме того, он направил заявление о прекращении работы на маршруте. В связи с этим объявлен конкурс по выбору нового перевозчика, он состоится 30 марта.

"В целях удовлетворения потребностей населения на пассажирские перевозки было принято решение об организации с 22 марта заезда в поселок Красногорский трех дополнительных рейсов проходящего маршрута №597 Троицк-Южноуральск-Челябинск. Таким образом, в настоящее время транспортная доступность в поселок Красногорский обеспечена", - сообщили в министерстве.

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Жители поселка пожаловались на сокращение автобусных рейсов в Челябинск

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Теги: автобус, маршрут, перевозчик,



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