23 Марта 2021
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Сергей Миронов, Геннадий Семигин, Захар Прилепин (2021) | Фото: Пресс-служба &quot;СР&quot;

"Справедливая Россия - За правду" назначила полпреда в ДНР и ЛНР. Киев протестует

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина своим полномочным представителем на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте партии.

Ему поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный прием граждан, прежде всего по вопросам получения гражданства РФ и связанным с этим вопросам. Также в задачи представительства будет входить обобщение мнений и инициатив граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, в том числе сбор предложений по внесению изменений в законодательные и правовые акты России.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Россия "открыто пренебрегает минскими договоренностями" и "втягивает" Донбасс в зону своего влияния. Это все грубо нарушает украинские законы. По его словам, Россия может организовать в ДНР и ЛНР голосование на выборах в Госдуму.

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"Справедливая Россия - За правду" назначила полпреда в ДНР и ЛНР. Киев протестует

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Теги: ДНР, ЛНР, Справедливая Россия



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