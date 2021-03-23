"Справедливая Россия - За правду" назначила полпреда в ДНР и ЛНР. Киев протестует

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина своим полномочным представителем на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте партии.

Ему поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный прием граждан, прежде всего по вопросам получения гражданства РФ и связанным с этим вопросам. Также в задачи представительства будет входить обобщение мнений и инициатив граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, в том числе сбор предложений по внесению изменений в законодательные и правовые акты России.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Россия "открыто пренебрегает минскими договоренностями" и "втягивает" Донбасс в зону своего влияния. Это все грубо нарушает украинские законы. По его словам, Россия может организовать в ДНР и ЛНР голосование на выборах в Госдуму.