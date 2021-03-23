Основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон продал 6,25% акций

Основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон продал 6,25% акций. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Сибур", эффективная доля владения Михельсона снизилась до 42,23%.

Его акции приобрела страховая компания "СОГАЗ". После изменения структуры акционерного капитала Михельсон остается основным акционером компании и главой совета директоров.

"В результате сделки не происходит нарушений ковенант и других ограничений на уровне ПАО "СИБУР Холдинг" или в отношениях между акционерами компании", - говорится в сообщении.

В результате сделки у Михельсона — 42,23% акций "Сибура", у Геннадия Тимченко — 17%, действующий и бывший менеджмент "Сибур Холдинга" владеют 14,5%, у китайской Sinopec — 10%, у "Фонда Шелкового пути" — 10%, у "Согаза" — 6,25%.