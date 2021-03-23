23 Марта 2021
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Общество В России
Twitter (2012) | Фото:b2blogger.com

РКН: Twitter удаляет запрещенный контент недостаточно быстро

Роскомнадзор заявил, что после начала замедления скорости работы Twitter соцсеть начала удалять запрещенный контент, но делает это недостаточно быстро.

Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, появляются новые запрещенные публикации.

В ведомстве также выразили сожаление, что пришлось прибегнуть к техническим мерам воздействия на соцсеть. В РКН отметили, что лишь такие меры заставили Twitter "признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира", и начать удалять ее.

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (информация о суицидах, детское порно, способы приготовления наркотиков). После этого сайты ряда государственных порталов работали с перебоями. Пользователи отмечали проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и Роскомнадзора.

Сейчас Роскомнадзор замедляет соцсеть в России на 100% мобильных устройств и на половине стационарных компьютеров. Ранее в ведомстве пообещали заблокировать в России Twitter через месяц, если соцсеть не удалит всю запрещенную информацию.

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РКН: Twitter удаляет запрещенный контент недостаточно быстро

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Теги: Роскомнадзор, Twitter



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