23 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
россия, украина, беларусь, танк, русь, объединение (2014) | Фото: installsoft.ru

На Украине могут ввести уголовную ответственность за признание духовного родства с Россией

В Верховную раду внесен законопроект о преследовании людей и организаций, сохраняющих верность русским корням, отстаивающих это право публично и заявляющих о родстве с Россией. Документ называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии Русского Мира".
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Понятие Русского Мира предлагается приравнять к нацизму и запретить наряду с коммунистическим и национал-социалистическим режимами. "Пропагандистов" будут сажать в тюрьму на срок до пяти лет.

Законопроект также подводит базу под запрет канонической УПЦ. Ранее отдельный такой законопроект был уже внесен в Раду. Основание для запрета простое - "сотрудничество с государством-агрессором", то есть с Россией. Верность УПЦ, пребывающей в составе Московского Патриархата, церковным канонам считается властями сотрудничеством с Россией, из которой она якобы управляется.

При этом новый законопроект содержит ошибки, свидетельствующие о некомпетентности разработчиков. Если в таком виде он будет принят, он даже может отчасти помочь УПЦ. В нем говорится, что преступлением является "отрицание независимости Украинской православной церкви и использование базового постулата о нерушимом духовном единстве двух братских народов". То есть формально преступниками станут те, кто заявляет о подчинении УПЦ Москве, а нужно подчеркивать ее независимость. Видимо, разработчики не знают, что раскольники называются иначе.

Также будут преследовать за проведение мероприятий, "призванных продемонстрировать широкой общественности наличие на Украине и в России общего дела, генеалогии, общего духовного наследия и будущего".

Писатель Николай Стариков уверен, что готовится база для запрета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", ставшей самой популярной на Украине на фоне политического банкротства "слуг народа". И это произойдет очень скоро.

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На Украине могут ввести уголовную ответственность за признание духовного родства с Россией

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Теги: Украина, русский мир



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