Жириновский предложил запретить брать интервью у маньяков

Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал возмущение тем, что Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Он предложил законодательно запретить брать такие интервью.

"Ну, вот Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц. Дали деньги ему - 3 млн руб., чтобы он дал интервью", - заявил депутат, выступая в Госдуме.

Он также возмутился высказыванием маньяка, которое Собчак пустила в эфир – Мохов заявил, что хотел бы "помочь" одной из своих жертв забеременеть снова. "И он уже обещает снова заняться одной из бывших пленниц – это что такое? И вы даете это в эфир на миллионы?" – высказался Жириновский.

Отметим, ранее с подобным предложением выступил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, он осудил работу Собчак.

Ну а депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запрос на имя Генпрокурора Игоря Краснова, в котором просит проверить слова Мохова о "помощи" одной из жертв. "Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей", - цитирует Пушкину "Подъем".