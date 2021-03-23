В этом году Парад Победы в Перми пройдет на новой площадке

В этом году Парад Победы в Перми пройдет на новой площадке, сообщает "Ъ" со ссылкой на свой источник.

По информации издания, это связано с тем, что Октябрьская площадь, где традиционно проходит парад, будет закрыта на реконструкцию. Новой площадкой станет ул. Ленина. Также обсуждалась возможность провести парад на ул. Сибирской, однако от этого варианта было решено отказаться.

Напомним, годом ранее парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в Перми были отменены из-за угрозы распространения COVID-19. Вместо них 9 мая прошли онлайн-мероприятия, посвященные Дню Победы. В этом году мероприятия пройдут в традиционном формате.