Мэрия Екатеринбурга оформила в собственность участок со зданием над "Бажовской"

Мэрия Екатеринбурга оформила в свою собственность участок, на котором располагается здание над законсервированной станцией метро "Бажовская". Теперь объект будет снесен.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вердикт о демонтаже здания над "Бажовской" был вынесен еще в декабре 2019 года, а 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. С этой даты начинался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного объекта в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении участка в муниципальную собственность.

Данное решение компания оспаривала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, но безрезультатно, а в августе обратилась в Верховный суд России. 2 декабря тот вынес определение "Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ". Застройщик попытался обжаловать и его.

К настоящему моменту мэрия оформила в собственность участок на перекрестке Большакова и 8 Марта. Компания "Промавтосервис", которая возвела здание, обязана его снести. Предварительные сроки демонтажа пока неизвестны.

Ранее в администрации Екатеринбурга заявляли Накануне.RU, что все судебные решения, которые уже состоялись, сейчас "вступили в силу окончательно и бесповоротно".