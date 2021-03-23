23 Марта 2021
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Подозреваемый в ограблении Связного в ТЦ Кировский в Екатеринбурге (2021) | Фото: источник Накануне.RU

Полиция задержала юношу, дважды ограбившего "Связной" в Екатеринбурге

Сотрудники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в двух разбойных нападениях на магазин сотовой связи "Связной" в ТЦ "Кировский". Об этом Накануне.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу

"Он признал свою причастность к двум разбойным нападениям и двум кражам из сотовых салонов, расположенных на улице Билимбаевской. Ранее, 21 марта, в полицию поступили сообщения о нападениях неизвестного на торговые точки. В обоих случаях налетчик использовал пистолет (предположительно пневматический). Зайдя в первый салон, злоумышленник хотел выстрелить по витрине и разбить стекло. Однако из рукоятки пистолета выпал баллон и разбойнику пришлось ретироваться ни с чем. Через пару минут он зашел в соседний магазин, где все-таки разбил стекло и забрал несколько сотовых. В процессе работы с задержанным подтвердилась и его причастность к ранее совершенным кражам по этому же адресу", - сообщили в ведомстве.

Также, по оперативным данным, 29 сентября 2020 г. парень вместе со знакомым украл игровую приставку из М-Видео в ТРЦ "Гранат". После этого подельники сдали технику в ломбард, куда в последующем и относили все похищенное.

Напомним. что на прошлой неделе подросток повторно ограбил "Связной" в ТЦ Кировский. Если в прошлый раз грабитель вынес несколько телефонов на 180 тыс., то сейчас он нацелился и на кассовый ящик. По словам источника, в нем было около 1 тыс. руб. с мелочью.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 10 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 (Кражи) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбои). Задержанный помещен под стражу.

Подозреваемый в ограблении Связного в ТЦ Кировский в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга

Граждане, располагающие сведениями об иных эпизодах противоправной деятельности данного лица, могут обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-10 или 112

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Полиция задержала юношу, дважды ограбившего "Связной" в Екатеринбурге

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Теги: Связной, ТР Кировский, ограбление, задержание, полиция, УМВД, Екатеринбург



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